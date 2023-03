Roma, Matic: 'Vincere la coppa? Pensiamo partita dopo partita' (Di giovedì 9 marzo 2023) Nemanja Matic, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Real Sociedad: "Penso che abbiamo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Nemanja, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sportla vittoria contro la Real Sociedad: "Penso che abbiamo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dedonatisv : RT @aleoricchio: Una #ASRoma tecnicamente e mentalmente tosta mette testa e cuore in campo battendo 2-0 la #RealSociedad, trascinata da uno… - romaforever_it : Matic e Cristante, faccia a faccia in campo durante Roma-Real Sociedad: cosa è successo - ginolat76 : RT @ilragazzotopo: Ao ma rega ve ricordate quando dicevano che Matic valeva Villar per come giocava ? Ma pensa chi famo parla noi di pallon… - EmaPolzella : ?? Grande vittoria della #Roma, ma la trasferta in Spagna non sarà affatto facile: servirà massima concentrazione ??… - Roma743BC : RT @Gab78asr: Un Roma sontuosa, #Mourinho incarta la partita alla Real, il resto lo fa uno stadio straordinario degno delle nostre notti eu… -