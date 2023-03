Roma | l’Olimpico è un bunker | 2-0 alla Real Sociedad e Mourinho vede i quarti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Solitain casa, solidain casa. E’ 2-0, meritato e cinico, e per i giallorossi si avvicinano idi finale di Europa League.si gode l’ennesima serata strepitosa in casa, con il consueto sold out dei tifosi a trascinare una squadra che alsi trasforma, o meglio, mostra la miglior versione possibile di se stessa. Cinica, aggressiva, senza rinunciare a un po’ di qualità, ma conscia che l’obiettivo numero uno era ancora una volta trovare la rete inviolata. Che, puntualmente, arriva, e fa il paio con quella contro la Juve pochi giorni fa. Fin qui una settimana perfetta, che si può concludere domenica con un’altra partita tra le mura amiche, contro il Sassuolo con cui la tradizione è positiva. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - CorSport : Dopo la vittoria contro la #Juventus tutto l'Olimpico si è rivolto verso il settore ospiti cantando: 'Tornerete, to… - GazzettinoL : La Roma batte il Real Sociedad 2-0 nella gara della Europe League All’Olimpico la Roma vince una gara tattica . Al… - sportface2016 : #Roma, l'Olimpico è il solito bunker. 2-0 alla #RealSociedad e #Mourinho vede i quarti -

Allo Stadio, la squadra di José Mourinho si impone 2 - 0 ...- Real Sociedad 2 - 0: la partita minuto per minuto e le ... Per'ex Milan e Monaco è il primo gol nella competizione, che ...(60' Spinazzola 6,5: Fa in tempo a far ammonire Gorosabel e a esaltare un altro po') PELLEGRINI 6 Si fa vedere più in retromarcia che in quarta verso la porta avversaria. (60' Wijnaldum 6: ...'Inter vince 2 - 0 col Lecce. VIDEO Lasi aggiudica quindi il primo round degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. A sbloccare la partita dell'è al 13' El ...