(Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. (Adnkronos) -train pieno giorno nel quartiere. Poco prima delle 14 ci sono stati dei tafferugli tra due gruppi di ragazzi all'incrocio tra vialee via delle Fratte di. Secondo il racconto di alcuni testimoni, alcuni giovani, che si sono poi dileguati,indei. Lasarebbe scoppiata per futili motivi. Un minorenne è stato visitato dal 118 sul posto, ma ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Sul posto la polizia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Roma, lite tra ragazzini a Trastevere: 'Avevano sampietrini in mano' - TV7Benevento : Roma, lite tra ragazzini a Trastevere: 'Avevano sampietrini in mano' - - ledicoladelsud : Roma, lite tra ragazzini a Trastevere: “Avevano sampietrini in mano” - libellula58 : RT @paolo_carucci: Roma, passeggero spacca a calci il vetro del bus Atac dopo una lite e scappa (VIDEO) - paolo_carucci : Roma, passeggero spacca a calci il vetro del bus Atac dopo una lite e scappa (VIDEO) -

A far esplodere laera stato il fatto che il tassista rifiutava le corse per. "Vada al taxi successivo", diceva a chi si avvicinava dopo aver fatto la coda. Lui voleva andare solo a ...Unatra coinquilini è finita nel sangue a, in un tentato omicidio. Una tragedia sfiorata, con un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi che ha rischiato la vita dopo aver subito due colpi di ...Secondo una ricostruzione lache non avrebbe nulla a che fare con l'affollamento nel mezzo. ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa la nostra Partner App gratuita ...

Roma, lite tra ragazzini a Trastevere: "Avevano sampietrini in mano" Adnkronos

Lite tra ragazzini in pieno giorno nel quartiere Trastevere, a Roma. Poco prima delle 14 ci sono stati dei tafferugli tra due gruppi di ragazzi all'incrocio tra viale Trastevere e via ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Lite tra ragazzini in pieno giorno nel quartiere Trastevere a Roma. Poco prima delle 14 ci sono stati dei tafferugli tra due gruppi di ragazzi all’incrocio tra viale Trastev ...