Roma | lite tra ragazzini a Trastevere | “Avevano sampietrini in mano”

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) –train pieno giorno nel quartiere. Poco prima delle 14 ci sono stati dei tafferugli tra due gruppi di ragazzi all’incrocio tra vialee via delle Fratte di. Secondo il racconto di alcuni testimoni, alcuni giovani, che si sono poi dileguati,indei. Lasarebbe scoppiata per futili motivi. Un minorenne è stato visitato dal 118 sul posto, ma ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Sul posto la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

