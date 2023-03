Roma, Dybala: “Il mio futuro è qui, l’obbiettivo è portare la squadra ai vertici” (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato dell’esperienza fin qui vissuta a Roma, con uno sguardo anche agli obbiettivi futuri in giallorosso. Queste le sue parole, nel corso di un’intervista a Marca: “Parleremo più avanti della clausola. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà poi non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite. Vincere l’Europa League sarebbe qualcosa di incredibile, la città esploderebbe. Quasi come ha fatto Buenos Aires con il Mondiale. Se lo meriterebbe e speriamo di potergli dare questa gioia”. Poi sul rapporto con Mourinho ha aggiunto: “La sua chiamata mi convinse a venire alla Roma. Ho avuto l’opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante della, Paulo, ha parlato dell’esperienza fin qui vissuta a, con uno sguardo anche agli obbiettivi futuri in giallorosso. Queste le sue parole, nel corso di un’intervista a Marca: “Parleremo più avanti della clausola. Il mioè qui, nellaal top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà poi non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite. Vincere l’Europa League sarebbe qualcosa di incredibile, la città esploderebbe. Quasi come ha fatto Buenos Aires con il Mondiale. Se lo meriterebbe e speriamo di potergli dare questa gioia”. Poi sul rapporto con Mourinho ha aggiunto: “La sua chiamata mi convinse a venire alla. Ho avuto l’opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di ...

