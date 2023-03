Roma, Dybala: «Ecco come mi ha convinto Mourinho» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, sul suo trasferimento a parametro zero in giallorosso Di seguito le parole di Paulo Dybala a Marca sul suo trasferimento alla Roma. PAROLE – «Lui vede tutte le partite come delle finali e le vive in una maniera unica: mi ci identifico molto. Perdere ha un sapore cattivo per me, che sia un’amichevole o una partita di Champions o di Europa League. In questo ci assomigliamo molto noi due. Mi fa piacere che un allenatore che ha avuto tanti giocatori importanti e ha vinto così tanto spenda tutte quelle belle parole su di me. Ha esperinza e ha vinto: amo la sua forma di comunicare è il suo modo di essere. Ecco perché quelle telefonate mi hanno convinto a venire alla Roma a lavorare con lui. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Paulo, attaccante argentino della, sul suo trasferimento a parametro zero in giallorosso Di seguito le parole di Pauloa Marca sul suo trasferimento alla. PAROLE – «Lui vede tutte le partitedelle finali e le vive in una maniera unica: mi ci identifico molto. Perdere ha un sapore cattivo per me, che sia un’amichevole o una partita di Champions o di Europa League. In questo ci assomigliamo molto noi due. Mi fa piacere che un allenatore che ha avuto tanti giocatori importanti e ha vinto così tanto spenda tutte quelle belle parole su di me. Ha esperinza e ha vinto: amo la sua forma di comunicare è il suo modo di essere.perché quelle telefonate mi hannoa venire allaa lavorare con lui. ...

