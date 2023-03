Roma da applausi: El Shaarawy e Kumbulla affondano la Real Sociedad (Di giovedì 9 marzo 2023) L'unione fa la forza è il motto della Roma targata José Mourinho. È dei giallorossi il primo round degli ottavi di finale di Europa League, che all'Olimpico battono per 2-0 la Real Sociedad. E anche le firme di due attori non proprio protagonisti della stagione Romanista come El Shaarawy e Kumbulla lasciano intendere come la potenza di questa squadra risieda soprattutto nella compattezza e nella voglia di tutti i componenti del gruppo di determinare. E questo non può che essere merito dell'allenatore portoghese, che ha donato a questa squadra una solidità difensiva invidiabile. La Roma, specie in casa, tra le braccia del suo pubblico sempre presente in gran numero, è un castello difficile da penetrare. Tant'è che Rui Patricio non incassa un gol dalla disfatta di Coppa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) L'unione fa la forza è il motto dellatargata José Mourinho. È dei giallorossi il primo round degli ottavi di finale di Europa League, che all'Olimpico battono per 2-0 la. E anche le firme di due attori non proprio protagonisti della stagionenista come Ellasciano intendere come la potenza di questa squadra risieda soprattutto nella compattezza e nella voglia di tutti i componenti del gruppo di determinare. E questo non può che essere merito dell'allenatore portoghese, che ha donato a questa squadra una solidità difensiva invidiabile. La, specie in casa, tra le braccia del suo pubblico sempre presente in gran numero, è un castello difficile da penetrare. Tant'è che Rui Patricio non incassa un gol dalla disfatta di Coppa ...

