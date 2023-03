Roma | Cristante | «Sappiamo di poter vincere | l’abbiamo preparata bene»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Bryan, centrocampista della, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Real Sociedad Bryan, centrocampista della, ha parlato prima del match contro la Real Sociedad ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Ogni partita è diversa, in Europa sono tutte partite difficilli, molto ci dirà anche come entreremo in campo. Dobbiamo dare il 100%,che così possiamo vincerla. Dobbiamo stare tranquilli perchè». L'articolo proviene da Calcio News 24.