Roma, Cairo sui social dopo la vittoria in Europa League: “Si può dire che porto fortuna” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha ancora una volta espresso tutta la sua simpatia per la Roma dopo la vittoria di questi in Europa League contro la Real Sociedad. Su Instagram, Cairo ha così scritto prima della gara: “Roma invasa dai tifosi della Real Sociedad: Daje Roma”. Così invece dopo la vittoria: “Si può dire che porto fortuna”, il messaggio di Cairo a corredo di un’immagine che ritrae la curva giallorossa e il risultato finale con i marcatori El Shaarawy e Kumbulla. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il patron del Torino, Urbano, ha ancora una volta espresso tutta la sua simpatia per laladi questi incontro la Real Sociedad. Su Instagram,ha così scritto prima della gara: “invasa dai tifosi della Real Sociedad: Daje”. Così invecela: “Si puòche”, il messaggio dia corredo di un’immagine che ritrae la curva giallorossa e il risultato finale con i marcatori El Shaarawy e Kumbulla. SportFace.

