Roma, arriva il cassonetto del futuro: raccoglie 14 diverse tipologie di rifiuti (Di giovedì 9 marzo 2023) Il sindaco di Roma , Roberto Gualtieri , presenta il cassonetto del futuro. Un cassonetto unico nel suo genere, in grado di raccogliere 14 diverse tipologie di rifiuti particolari, lungo circa 4 metri ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il sindaco di, Roberto Gualtieri , presenta ildel. Ununico nel suo genere, in grado dire 14diparticolari, lungo circa 4 metri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Una parte degli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia arriva… - fattoquotidiano : Oggi arriva in Italia il primo ministro di #Israele, #Netanyahu. Ma non sarà la festa che avevano immaginato i suoi… - tinas48 : RT @francofontana43: Palestinesi in sciopero generale. Oggi Netanyahu arriva a Roma in visita di Stato. Sit-in di protesta contro l’aparthe… - Terry02724659 : RT @Roma: ??Raccolta #differenziata, arriva il maxi-contenitore di design per 13 diversi tipi di #rifiuti. In uso principalmente in Spagna,… - Guidolino8 : @smgii1908 Dipende molto dal campionato, se non arriva nelle prime 4 con la penalità Juve Mou è meglio che scappi d… -