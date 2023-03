Roma: arrestato per spionaggio, ora la procura militare chiede l’ergastolo per Walter Biot (Di giovedì 9 marzo 2023) La procura militare ha chiesto l’ergastolo per Walter Biot, l’ufficiale militare italiano originario di Pomezia arrestato con l’accusa di spionaggio il 30 marzo del 2021. Diverse le accuse a carico di Walter Biot e delle quali è chiamato a rispondere davanti al tribunale di Roma: rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete sempre a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete né riservate. Walter Biot confessa: ‘Avevo bisogno di soldi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Laha chiestoper, l’ufficialeitaliano originario di Pomeziacon l’accusa diil 30 marzo del 2021. Diverse le accuse a carico die delle quali è chiamato a rispondere davanti al tribunale di: rivelazione di segreti militari a scopo di, procacciamento di notizie segrete sempre a scopo di, esecuzione di fotografie a scopo di, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete né riservate.confessa: ‘Avevo bisogno di soldi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma: arrestato per spionaggio, ora la procura militare chiede l’ergastolo per Walter Biot - Damianodanny1 : MANNAIA A TE ROMA U 25ENNE DI ORIGINI BENGALESI PRESO A COLPI DI MANNAIA IL SUO COINQUILINO X GUARDAVA TV CON UN… - rep_roma : Ladro intervistato dal blogger su Youtube: viene riconosciuto e arrestato [aggiornamento delle 11:06] - Monica70884032 : RT @JohannesBuckler: Perchè, sempre in attesa di 'fare anche cose buone', le violenze erano all'ordine del giorno. Amadeo Bordiga era stato… - GigiLigi3 : RT @ANPIRomaPosti: Ciclista dilettante ed operaio specializzato, #GuidoRattoppatore dopo l'#Armistizio entrò nei #GAP a #Roma.Arrestato su… -