Roma, 8 vittorie su 9 partite all’Olimpico nel 2023: solo la Cremonese ha vinto (Di giovedì 9 marzo 2023) In questo avvio di 2023 la Roma ha fatto 8 vittorie su 9 partite all’Olimpico: solo la Cremonese ha fatto risultato Vittoria importante della Roma in Europa League contro la Real Sociedad: i giallorossi confermano quindi l’ottimo dato tra le mura amiche: su 9 partite disputate all’Olimpico in questo avvio di 2023, sono arrivate 8 vittorie. Una sola macchia nel ruolino casalingo dei giallorossi: la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) In questo avvio dilaha fatto 8su 9laha fatto risultato Vittoria importante dellain Europa League contro la Real Sociedad: i giallorossi confermano quindi l’ottimo dato tra le mura amiche: su 9disputatein questo avvio di, sono arrivate 8. Una sola macchia nel ruolino casalingo dei giallorossi: la sconfitta in Coppa Italia contro la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - angelomangiante : Per la #Roma uniche due vittorie in questa stagione negli scontri diretti (vs Inter a San Siro e Juve) nelle due un… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa! ?? Allegri: «La Roma sta facendo un ottimo campionato ed è in lotta per un posto… - ciccia61 : RT @angelomangiante: Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e orga… - PatrickASRfan : RT @angelomangiante: Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e orga… -