Roberto Cavalli papà per la sesta volta a 82 anni: è nato il figlio Giorgio, il primo con la compagna di 44 anni più giovane (Di giovedì 9 marzo 2023) Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni. A dare l’annuncio, su Instagram, è stato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il sesto figlio a 82 anni «L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni», ha raccontato a proposito dell’ultimo figlio, che sarebbe nato una settimana fa. La madre è l’ex modella e donna più bella di Svezia del 2006, Sandra Bergman, di 38 anni. La relazione tra i due è nata una quindicina di anni fa e si corona ora con questa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 9 marzo 2023)è diventatoper laa 82. A dare l’annuncio, su Instagram, è stato il giornalistaAlessi, direttore di Novella 2000. Il sestoa 82«L’ho chiamatocome mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4», ha raccontato a proposito dell’ultimo, che sarebbeuna settimana fa. La madre è l’ex modella e donna più bella di Svezia del 2006, Sandra Bergman, di 38. La relazione tra i due è nata una quindicina difa e si corona ora con questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni #sandranilsson #giorgio #robertocavalli #8marzo - Italia_Notizie : Roberto Cavalli papà a 82 anni (dopo 5 figli): «Si chiama Giorgio come mio padre, fucilato quando avevo 4 anni» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Cavalli papà a 82 anni (dopo 5 figli): «Si chiama Giorgio come mio padre, fucilato dai nazisti» - FilippoCarmigna : RT @repubblica: Roberto Cavalli di nuovo padre a 82 anni. E' nato Giorgio - infoitcultura : Roberto Cavalli a 82 anni padre per la sesta volta -