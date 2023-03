Rita Dalla Chiesa non perdona | “Chi lo riconosce lo eviti Per sempre” | Gli scava la fossa

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 marzo 2023)è fuori di sé per una faccenda capitata pochi giorni fa, un gesto per lei imbile., famosa conduttrice televisiva, figlia del Generale Carlo Albertoed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha condannato apertamente e senza appello un gesto per lei e per l’opinione pubblica generale inaccettabile. Solo una settimana fa c’è stata una grande perdita per il mondo del giornalismo e dello spettacolo, la morte di Maurizio Costanzo. Come abbiamo visto vi sono state molte manifestazioni di cordoglio alla camera ardente per il defunto giornalista, scrittore e autore televisivo che ha dato tanto alla storia dello spettacolo. Come spesso capita per le persone famose la ...