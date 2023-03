(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilsi erato di effettuare unaverso Roma. Ripreso dalla guardia giurata, non ha esitato a scagliarsi contro l'operatore di sicurezza sotto gli occhi attoniti dei presenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Choc al Gf Vip: rissa sfiorata tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi -

...è peculiare che a dirlo sia proprio quella parte politica che da due settimane sbraita per la...nel liceo di Milano: Meloni e Valditara a testa in giùFOTOGALLERY Ipa/Getty Images Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Da cocaina acon William: le rivelazionidel libro di Harry In vista dell'uscita dell'autobiografia "Spare - Il ...Nulla di diverso rispetto a quanto accadeva negli anni Settanta ma ben distante da quanto accaduto a Firenze, invece, dove laè nata dopo la provocazione dei collettivi ai quali gli studenti di ...

Rissa choc all'aeroporto: tassista rifiuta la corsa e aggredisce vigilante ilGiornale.it

Il tassista si era rifiutato di effettuare una corsa verso Roma. Ripreso dalla guardia giurata, non ha esitato a scagliarsi contro l'operatore di sicurezza sotto gli occhi attoniti dei presenti ...Probabilmente per l’audio della tv troppo alto, c’è stata una feroce aggressione a colpi di mannaia. E’ accaduto in un appartamento alla Montagnola. Un bengalese di 25 ...