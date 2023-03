"Rispondete". Tensione in conferenza, così Meloni zittisce la sala stampa (Di giovedì 9 marzo 2023) "Non abbiamo salvato i migranti a Cutro? Non accetto queste ricostruzioni". Il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Cutro, dopo il Consiglio dei ministri redarguisce chi cerca strumentalizzare il naufragio in Calabria contro il governo. Il tema è incandescente e la conferenza è sui generis con il vociare continuo dei cronisti in sala. "Qualcuno ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare? Se qualcuno lo dice o lo lascia intendere, che le istituzioni si girano dall'altra parte, è molto grave non per il governo ma per le istituzioni che rappresento. Non accetto queste ricostruzioni" tuona il presidente del Consiglio spegnendo definitivamente le polemiche. "Rispondete" esorta Meloni e in sala i cronisti presenti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) "Non abbiamo salvato i migranti a Cutro? Non accetto queste ricostruzioni". Il premier Giorgiaina Cutro, dopo il Consiglio dei ministri redarguisce chi cerca strumentalizzare il naufragio in Calabria contro il governo. Il tema è incandescente e laè sui generis con il vociare continuo dei cronisti in. "Qualcuno ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare? Se qualcuno lo dice o lo lascia intendere, che le istituzioni si girano dall'altra parte, è molto grave non per il governo ma per le istituzioni che rappresento. Non accetto queste ricostruzioni" tuona il presidente del Consiglio spegnendo definitivamente le polemiche. "" esortae ini cronisti presenti ...

