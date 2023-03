Rispondete | Cutro | la domanda della Meloni che zittisce la sala stampa e la sinistra

(Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgiaspegne definitivamente le polemiche sul naufragio di. Il premier di fatto nel corsoconferenzadopo il Consiglio dei Ministri straordinario il premier a una precisache viene posta risponde in modo chiaro: "Qualcuno vuole ancora sostenere che le autorità italiane e il governo non hanno fatto qualcosa per salvare le vite a bordo di quella barca?". Poi lo stesso premier ha ricostruito passo dopo passo cosa è accaduto quella notte: "Stiamo parlando di una imbracazione che ha navigato per tre giorni, ripeto per tre giorni. Questa barca quando è arrivata a ridosso delle acque italiane si è fermata e ha atteso il momento più propizio per lo sbarco". Poi è accaduto l'irreparabile: "In quel frangente la barca si è incagliata e si è verificato il naufragio". Poi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : 'Non abbiamo fatto nulla? Rispondete': #Cutro, #GiorgiaMeloni zittisce la sala stampa e le polemiche della… - RipaniMarco : @Giorgiolaporta Continuate a sfuggire alla domanda: potevano essere salvati i migranti a Cutro? Accusare altri per… -

... si è messo subito in contatto con il Sindaco diAntonio Ceraso per esprimere la massima ... ed ora di dire basta, basta, basta,alle vostre coscienze, cari che avete permesso tutto ciò.... si è messo subito in contatto con il Sindaco diAntonio Ceraso per esprimere la massima ... ed ora di dire basta, basta, basta,alle vostre coscienze, cari che avete permesso tutto ciò.

Cosa è successo a Cutro. I fatti e le conseguenze Tempi.it

"Lo dico per rispondere anche ad alcune ricostruzioni surreali, secondo cui si starebbe modificando la linea governo. Chi pensa che i fatti" avvenuti a Cutro possono modificarla "si sbaglia", quanto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...