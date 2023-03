Riforma fiscale | la bozza | Irpef a 3 aliquote | flat tax per tutti anche dipendenti in 5 anni

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ventiquattro mesi di tempo per ladel sistemain Parlamento, con il Ddl delega allo studio del Governo e atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana

... interviene la sottosegretaria all'Economia Sandra Savino , che ha spiegato: "La nuova legge delega diin corso di elaborazione prevederà il riordino della normativa Iva nazionale ...... il governo prevede una 'nuova Ires a due aliquote' per rendere 'il nostro sistema... Laprevede poi 'la razionalizzazione del numero e delle aliquote Iva, nonché della disciplina delle ...Ipotesi estensione cedolare secca a immobili non abitativi . La bozza di delega per ladel fisco, in quattro parti e 21 articoli, prevede una nuova Ires a due aliquote, ridotta ...per le ...

Prima Irpef a tre aliquote e poi flat tax: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli Il Sole 24 ORE

In bozza anche la riforma dell’Iva, l’imposta sul valore aggiunto, da azzerare per alcuni beni di prima necessità .Roma, 9 mar. Ventuno articoli e tre passaggi: Cdm, Parlamento e via libera definitivo. Un timing di 24 mesi per l’adozione dei decreti delegati. E’ la riforma del fisco targata Meloni, ormai prossima ...