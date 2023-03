Riforma del Fisco, cambia tutto: chi guadagna e chi perde (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Le prime informazioni sulla Riforma del Fisco in via di definizione mostrano un quadro abbastanza diverso da ciò a cui siamo abituati, come riporta al riguardo anche Tgcom24. Riforma del Fisco, ecco cosa cambia Uno degli obiettivi della Riforma del Fisco è eliminare l’Iva sui beni di prima necessità, mantendola ancora più bassa per beni alimentari come il pesce e la carne. L’altro è quello di allegerire l’Irpef per i lavoratori dipendenti. La commissione Finanze alla Camera ha espresso le linee guida per bocca del sottosegretario Sandra Savino, mentre l’arrivo del testo al Consiglio dei ministri è previsto per la prossima settimana. L’ipotesi di eliminare l’imposta di valore aggiunto sui beni prioritari vira verso una sorta di “aliquota zero” che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Le prime informazioni sulladelin via di definizione mostrano un quadro abbastanza diverso da ciò a cui siamo abituati, come riporta al riguardo anche Tgcom24.del, ecco cosaUno degli obiettivi delladelè eliminare l’Iva sui beni di prima necessità, mantendola ancora più bassa per beni alimentari come il pesce e la carne. L’altro è quello di allegerire l’Irpef per i lavoratori dipendenti. La commissione Finanze alla Camera ha espresso le linee guida per bocca del sottosegretario Sandra Savino, mentre l’arrivo del testo al Consiglio dei ministri è previsto per la prossima settimana. L’ipotesi di eliminare l’imposta di valore aggiunto sui beni prioritari vira verso una sorta di “aliquota zero” che ...

