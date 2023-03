Rifiuti edili, così i clan avvelenano la Lombardia (Di giovedì 9 marzo 2023) “Gli ingenti investimenti in atto, crescenti nei prossimi anni grazie ad investimenti da Pnrr e nell’ambito delle Olimpiadi di Milano-Cortina, impongono l’innalzamento della soglia di attenzione e la maggiore focalizzazione delle risorse disponibili su tali obiettivi”. L’allarme lo ha lanciato ieri il Procuratore capo di Milano, Marcello Viola, nella nota con cui ha dato comunicazione degli esiti di una operazione dei carabinieri forestali di Milano e Lodi e della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo che hanno portato alla scoperta di 250mila tonnellate di Rifiuti edili non trattati secondo legge e stoccati all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano, un’area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale. L’ultima operazione dei Carabinieri forestali di Milano e Lodi e della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di 250mila tonnellate di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) “Gli ingenti investimenti in atto, crescenti nei prossimi anni grazie ad investimenti da Pnrr e nell’ambito delle Olimpiadi di Milano-Cortina, impongono l’innalzamento della soglia di attenzione e la maggiore focalizzazione delle risorse disponibili su tali obiettivi”. L’allarme lo ha lanciato ieri il Procuratore capo di Milano, Marcello Viola, nella nota con cui ha dato comunicazione degli esiti di una operazione dei carabinieri forestali di Milano e Lodi e della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo che hanno portato alla scoperta di 250mila tonnellate dinon trattati secondo legge e stoccati all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano, un’area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale. L’ultima operazione dei Carabinieri forestali di Milano e Lodi e della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di 250mila tonnellate di ...

