Rifiuti | Alternativa per Benevento | “Cortocircuito nell’universo mastelliano”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri comunali di “per“. “Sulla questioneè evidente ilinterno all’universo. E non saranno le solite note stampa, con i continui e ormai stantii rimandi al passato, a mutare la realtà, ormai sotto gli occhi di tutti. Parlano i fatti: il 28 dicembre scorso il Consiglio Comunale approvava il riconoscimento di debiti fuori bilancio contratti in passato nei confronti della Samte, società di proprietà della Provincia e impegnata nel campo dei. “Un obiettivo politico importante di questa amministrazione” – spiegava il consigliere Luigi Scarinzi, capo della segreteria politica del sindaco Mastella, che annunciava pure sicuri e indubbi vantaggi per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiminiFuturo : @sebmes La Schlein deve anche dire, in alternativa, dove mettere i rifiuti di Roma. -

...che attestano la sicurezza delle centrali e la validità delle tecniche di stoccaggio dei... e il nucleare continua ad essere erroneamente considerato una opzione, contrapposta ad ...... - Non abbandonare altriaccanto al contenitore. Per informazioni: Call Center 0131 332000 numero verde 800 296096 (solo da rete fissa) Si ricorda che, inal servizio di raccolta ......reste in Mater - Bi durante l'intero ciclo produttivo dei mitili risulta una validaall'...come pesca e acquacoltura contribuiscono al fenomeno inquinante del 'marine litter' -...

Rifiuti, Alternativa per Benevento: "Cortocircuito nell'universo ... anteprima24.it

In via Appia Nuova, tra piazzale Appio e Ponte Lungo, a Roma, 50 nuovi cassonetti per i rifiuti saranno “sperimentati” per sei mesi.La società Gedit Spa, con sede legale a Calcinato, ha presentato alla Provincia di Brescia le integrazioni richieste per il rilascio del provvedimento autorizzativo per "variante sostanziale" all'impi ...