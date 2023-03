Ricorso di Cospito alla Corte europea dei diritti umani. Sotto accusa anche la Cassazione

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’anarchico in regime detentivo di 41 bis, da quattro mesi in sciopero della fame, Alfredo, ha presentato un nuovo, questa voltadei(Cedu), come la stessaha confermato ad Ansa. Ilè protocollato al numero 10552/23 e nel documentol’Italia di aver violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in baselegge italiana. Secondo i suoi legali la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato, ovvero il reato di “strage politica” così come normato dall’articolo 285 del Codice penale, non era prevedibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cospito, l'Onu accoglie il ricorso per l'anarchico: 'L'Italia viola la dignità e l’umanità della pena' - Maddalenapareti : RT @oiramdivito: Cospito fa ricorso alla Cedu. - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: 41 Bis, Alfredo Cospito presenta ricorso a Corte europea dei diritti umani - gatta_pantera : RT @MediasetTgcom24: Alfredo Cospito presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani #cospito #9marzo - FrancoScarsell2 : Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41bis presenta ricorso alla Corte europea dei diritti… -

L'anarchico in regime detentivo di 41 bis, da quattro mesi in sciopero della fame, Alfredo, ha presentato un nuovo, questa volta alla Corte europea dei diritti umani ( Cedu ), come la stessa corte ha confermato ad Ansa . Ilè protocollato al numero 10552/23 e nel ...Alfredoha presentatoalla Corte europea dei diritti umani. Secondo quanto si legge nel(il numero 10552/23)afferma che è stato violato il suo diritto a non essere condannato ...commenta Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41bis, presentaalla Corte europea dei diritti umani. Nel, il detenuto afferma che 'è stato violato il suo diritto ...

Alfredo Cospito presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani TGCOM

Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41bis, presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Nel ricorso, il detenuto afferma che "è stato violato il suo ...Secondo l'anarchico è stato violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in base alla legge italiana. Nel ricorso si cit ...