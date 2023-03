Richarlison contro Conte: ''Perché non gioco? Stagione di m...'' (Di giovedì 9 marzo 2023) Richarlison, attaccante del Tottenham, polemico con lo staff tecnico degli Spurs dopo l'uscita dalla Champions League negli ottavi contro il ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023), attaccante del Tottenham, polemico con lo staff tecnico degli Spurs dopo l'uscita dalla Champions League negli ottaviil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Una stagione di m***a, mi ha messo in panchina senza motivo' Richarlison esplode contro Conte ?? #TottenhamMilan - sportli26181512 : Tottenham, Richarlison contro Conte: 'Non gioco, siamo sempre passivi. Questa stagione è una m...': Non è andata gi… - cmdotcom : #Tottenham, #Richarlison contro #Conte: 'Non gioco, siamo sempre passivi. Questa stagione è una m...' - infoitsport : Richarlison sfogo durissimo contro Antonio Conte dopo Tottenham-Milan: 'Voglio giocare. Questa stagione è una m***a' - infoitsport : Richarlison contro Conte: 'Questa stagione è una me**a! Perchè mi ha messo in panchina?' -