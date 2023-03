Richarlison: «Conte e il suo vice mi hanno messo in panchina senza una spiegazione» (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Tottenham Richarlison molto polemico nei confronti di Conte e del vice allenatore degli Spurs Stellini. Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan il brasiliano si è sfogato ai microfoni di Espn Brazil. Richarlison ha criticato la scelta di relegarlo in panchina dopo aver giocato titolare contro Chelsea e West Ham. «Improvvisamente, lui (Cristian Stellini) mi ha messo in panchina. Ho chiesto perché, ma non mi hanno detto niente. Il giorno prima della partita mi hanno chiesto di fare un test in palestra e, alla fine, non sono rientrato tra gli 11 titolari. Queste sono cose che non è possibile capire. Vediamo cosa dirà domani (Conte), io sono un professionista, lavoro tutti i giorni e voglio giocare». Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Tottenhammolto polemico nei confronti die delallenatore degli Spurs Stellini. Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan il brasiliano si è sfogato ai microfoni di Espn Brazil.ha criticato la scelta di relegarlo indopo aver giocato titolare contro Chelsea e West Ham. «Improvvisamente, lui (Cristian Stellini) mi hain. Ho chiesto perché, ma non midetto niente. Il giorno prima della partita michiesto di fare un test in palestra e, alla fine, non sono rientrato tra gli 11 titolari. Queste sono cose che non è possibile capire. Vediamo cosa dirà domani (), io sono un professionista, lavoro tutti i giorni e voglio giocare». Il ...

