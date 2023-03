Riccardo Mancini a SuperNews | “Napoli a livello del Manchester City Squadra e giocatore che mi hanno impressionato di più? Bologna e Hojlund”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ti propongo la stessa domanda che abbiamo posto a Tommaso Turci: al di là della sconfitta con la Lazio, hai mai visto dal vivo unacosì devastante come questo?“Pensando alle mie telecronache di calcio inglese, credo che l’unicain qualche modo simile a questosia il. Ho visto vincere tante coppe a Wembley, da tanti anni domina in Inghilterra anche perché ha un parco giocatori mostruoso, anche superiore a quello del. Come organizzazione di gioco, però, ilstupisce, fa un altro sport rispetto alle altre. (…) Penso che ci ricorderemo di questamolto a lungo, credo che sia davvero unaavvicinabile ai top club europei al momento: e infatti, potrà ...

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Riccardo Mancini, uno dei migliori telecronisti di DAZN, per fare il punto della situazione sulla Serie A e sulle nostre italiane coinvolte nelle coppe eu ...