Ribelle quando voglio: i personaggi di Sydney Sibilia (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi sono i personaggi di Sydney Sibilia? Sono giovani dai tratti rivoluzionari e ribelli solo perché pronti ad affrontare un sistema che li soffoca e li ostacola nel compimento delle proprie libertà di pensiero, di lavoro, di parola. È un mondo sfaccettato, uno jenga composto da tanti mattoncini di legno in precario equilibrio, il mondo visionario di un autore cinematografico. In quello spazio immaginifico fatto di pellicole cinematografiche ogni idea, pensiero, messaggio implicito, o semplice divertissement si tramuta in cellula epidermica di natura visiva. Sono tanti, perciò, gli elementi che concorrono allo studio dell'operato di un autore cinematografico: dagli attori coinvolti, ai movimenti di macchina, al genere prediletto, o alle vicende affrontate. Nel mondo di Sydney Sibilia a rivestire un ...

