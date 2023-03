(Di giovedì 9 marzo 2023) L'Arabia Saudita intende "rafforzare lein tutti i campi" con la Russia, e allo stesso tempo "fare ogni sforzo" per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Riad, 'rafforziamo relazioni con Mosca, pronti a mediazione' - iconanews : Riad, 'rafforziamo relazioni con Mosca, pronti a mediazione' -

L'Arabia Saudita intende "rafforzare le relazioni in tutti i campi" con la Russia, e allo stesso tempo "fare ogni sforzo" per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha detto ...L'Arabia Saudita intende "rafforzare le relazioni in tutti i campi" con la Russia, e allo stesso tempo "fare ogni sforzo" per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha detto ...

Riad, 'rafforziamo relazioni con Mosca, pronti a mediazione' - Ultima ... Agenzia ANSA

L'Arabia Saudita intende "rafforzare le relazioni in tutti i campi" con la Russia, e allo stesso tempo "fare ogni sforzo" per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. (ANSA) ...