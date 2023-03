Retegui preconvocato dall'Italia: il gol contro il Rosario Central (Di giovedì 9 marzo 2023) Roberto Mancini sta valutando di inserire Mateo Retegui nel giro della Nazionale. L'attaccante del Tigre, che non ha mai giocato nei nostri campionati, ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Roberto Mancini sta valutando di inserire Mateonel giro della Nazionale. L'attaccante del Tigre, che non ha mai giocato nei nostri campionati, ...

Mateo Retegui, chi è l'attaccante argentino preconvocato dall'Italia di Mancini Chi è Mateo Retegui approfondimento Nations League, Italia - Spagna e Olanda - Croazia le due semifinali Nato a San Fernando il 29 aprile 1999, Retegui gioca nel Tigre ma è di proprietà del Boca ... Retegui preconvocato dall'Italia: il gol contro il Rosario Central Roberto Mancini sta valutando di inserire Mateo Retegui nel giro della Nazionale. L'attaccante del Tigre, che non ha mai giocato nei nostri campionati, ... Mancini pensa a Retegui: l'attaccante del Tigre preconvocato dall'Italia Dopo essersi lamentato delle poche punte italiane titolari , Roberto Mancini sta valutando di inserire Mateo Retegui nel giro della Nazionale. L'attaccante del Tigre, che non ha mai giocato nei nostri campionati, ha il doppio passaporto, argentino e italiano e il c.t. ha deciso di preconvocarlo per le sfide ... Il 23enne che sta stupendo tutti in Superliga argentina ha il doppio passaporto. A breve le scelte definitive del c.t. Dopo essersi lamentato delle poche punte italiane titolari, Roberto Mancini sta v ...