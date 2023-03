Retegui convocato dalI'Italia, Mancini ci prova. Chi è il bomber che arriva dall'Argentina (Di giovedì 9 marzo 2023) Chiamato El Chapito, ha 23 anni e segna a raffica col Tigre. Potrebbe essere la mossa a sorpresa in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024 con Inghilterra a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Chiamato El Chapito, ha 23 anni e segna a raffica col Tigre. Potrebbe essere la mossa a sorpresa in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024 con Inghilterra a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Un nuovo oriundo per Mancini: ci sarà anche il bomber Mateo Retegui tra i convocati per i prossimi impegni dell’Ita… - sportli26181512 : Mateo Retegui, chi è il calciatore del Tigre che potrebbe essere convocato dall'Italia: A caccia di un nuovo centra… - norendey351 : RT @fanpage: Clamorosa e sorprendente convocazione da parte del Ct dell’Italia Roberto Mancini: contro Inghilterra e Malta in attacco ci sa… - Innovandiamo : Quando si comprano argentini o altri attaccanti stranieri da due lire a scapito di giovani del vivaio, si finisce c… - fanpage : Clamorosa e sorprendente convocazione da parte del Ct dell’Italia Roberto Mancini: contro Inghilterra e Malta in at… -