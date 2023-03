Repubblica: “Un dirigente di banca, rivela la cessione del Napoli”. La reazione di De Laurentiis (Di giovedì 9 marzo 2023) Un dirigente di banca avrebbe rivelato la prossima cessione del Napoli da parte di De Laurentiis ad un fondo estero. Il Napoli sta vivendo una stagione eccezionale, con una gestione finanziaria efficiente che ha permesso di ridurre il monte stipendi e di vincere in Italia e in Europa. Non sorprende che il club attiri l’attenzione di molti investitori stranieri. Secondo La Repubblica, circolano voci che un fondo straniero sarebbe pronto ad acquistare il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis, attuale presidente del club, ha ribadito di non avere intenzione di vendere la società. Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Undiavrebbeto la prossimadelda parte di Dead un fondo estero. Ilsta vivendo una stagione eccezionale, con una gestione finanziaria efficiente che ha permesso di ridurre il monte stipendi e di vincere in Italia e in Europa. Non sorprende che il club attiri l’attenzione di molti investitori stranieri. Secondo La, circolano voci che un fondo straniero sarebbe pronto ad acquistare il, ma Aurelio De, attuale presidente del club, ha ribadito di non avere intenzione di vendere la società.

