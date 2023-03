Repubblica: La Juventus vuole Meret (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus pensa ad Alex Meret in caso di addio a Wojciech Szczesny, i bianconeri monitorano anche Carnesecchi e Vicario. La Juve guarda al futuro ed al ringiovanimento della rosa. Il club bianconero ha da poco versato 28 milioni di euro per il riscatto di Kean, ma è pronta ad investire altri soldi per acquistare un nuovo portiere. Si parla anche di Alex Meret, giocatore che dopo una estate travagliata si è preso il Napoli e sta disputando delle ottime prestazioni in maglia azzurra. Calciomercato: la Juventus vuole Meret Ecco quanto scrive l’edizione on line di Repubblica sul calciomercato della Juve: “In pole c’è Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta – in prestito alla Cremonese –resta la prima scelta: la Dea chiede 20 milioni. L’alternativa per la Juve resta ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Lapensa ad Alexin caso di addio a Wojciech Szczesny, i bianconeri monitorano anche Carnesecchi e Vicario. La Juve guarda al futuro ed al ringiovanimento della rosa. Il club bianconero ha da poco versato 28 milioni di euro per il riscatto di Kean, ma è pronta ad investire altri soldi per acquistare un nuovo portiere. Si parla anche di Alex, giocatore che dopo una estate travagliata si è preso il Napoli e sta disputando delle ottime prestazioni in maglia azzurra. Calciomercato: laEcco quanto scrive l’edizione on line disul calciomercato della Juve: “In pole c’è Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta – in prestito alla Cremonese –resta la prima scelta: la Dea chiede 20 milioni. L’alternativa per la Juve resta ...

Repubblica - Juventus su Meret se parte Szczesny, due le alternative Ne parla l'edizione online di Repubblica. Juventus su Meret I vertici sportivi bianconeri si sono già mossi per trovare - eventualmente - il sostituto del classe 1990: Tutte le news sul ...