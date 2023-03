Report Napoli, Osimhen torna ad allenarsi con la squadra (Di giovedì 9 marzo 2023) In casa Napoli si pensa alla prossima sfida all’Atalanta e oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Castelvolturno. L’unica novità rispetto alla giornata di ieri è la presenza in allenamento di Victor Osimhen, che ha svolto l’intera sessione in gruppo dopo l’assenza giustificata di ieri. Giacomo Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Hiving Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Di seguito il comunicato del Napoli sull’allenamento di quest’oggi: “Seduta mattutina per il Napoli all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) In casasi pensa alla prossima sfida all’Atalanta e oggi lata ada Castelvolturno. L’unica novità rispetto alla giornata di ieri è la presenza in allenamento di Victor, che ha svolto l’intera sessione in gruppo dopo l’assenza giustificata di ieri. Giacomo Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Hiving Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Di seguito il comunicato delsull’allenamento di quest’oggi: “Seduta mattutina per ilall’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).Laha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. ...

