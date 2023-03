Renzi, Terzo Polo avanza con tempi proposti da Calenda (Di giovedì 9 marzo 2023) "Il progetto del Terzo Polo avanza. Oggi come Italia Viva confermeremo l'impegno verso il partito unico nei tempi proposti da Calenda e daremo i nostri suggerimenti perché il processo sia il più ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Il progetto del. Oggi come Italia Viva confermeremo l'impegno verso il partito unico neidae daremo i nostri suggerimenti perché il processo sia il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : La Schlein riuscirà nell’impresa di dividere i pochi voti rimasti al PD spaccando il partito e regalando consensi a… - JohnHard3 : RT @utini19: Fa bene Conte ad essere prudente e misurare bene il polso della Schlein prima di lanciarsi in una condivisione totale con un P… - sologiuma : RT @utini19: Fa bene Conte ad essere prudente e misurare bene il polso della Schlein prima di lanciarsi in una condivisione totale con un P… - infoitinterno : Terzo polo: Renzi, processo partito unico più aperto e inclusivo possibile - infoitinterno : Terzo polo: Renzi, ok impegno per partito unico secondo tempi Calenda -