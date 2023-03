Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - PasdaranFiSud : @CristinaMolendi @Umanisti40 @MarcoGerva1968 A Firenze le persone serie quando incontrano Renzi per strada cambiano… - EdoardoBac : @EsercitoCrucian A Firenze la coppia Nardella Renzi, nega la possibilità di costruire lo stadio ad un investitore,… - FarinaAntonello : @betman I discorsi di Renzi potevano 'incantare', prima, perché nessuno nega le sue doti di grandissimo oratore. Pe… - PattyV11434094 : @stanzaselvaggia Quello che dice Renzi, non ha alcun valore. Lui dice, nega e ridice. Tutto nel suo interesse personale. -

"Vale la pena ricordare che quando nel 2013vinse le primarie contro Cuperlo e Civati con il 70% dei consensi, il neo segretario confermò i capigruppo Speranza e Zanda, che pure avevano votato ...... dice che Frontex non aveva segnalato "situazioni di stress a bordo",che ci siano state "... e non viene attivata la Guardia costiera per andare a salvare i naufraghi", chiede Matteo. E ...Il primo è il Piano casa del 2014 emanato dal Governo. "Tutti coloro che non vivevano in ...escludere i richiedenti asilo dai registri si consolida poi con il 'decreto Salvini' del 2018 che...

Renzi nega l’evidenza: “Nel mio Pd non c’era nessuna gestione leaderistica” Globalist.it

Il leader di Iv: davanti alla tragedia non è stato chiarito il punto-chiave del mancato intervento della Capitaneria. Dalla Commissione un impegno teorico, ma ancora non sufficiente ...Roma, 9 mar (Adnkronos) – “Il ministro in Aula non ha spiegato un punto fondamentale: se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è pericoloso, perché in quel preciso momento le autorit ...