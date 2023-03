Renga e Nek a RTL 102.5: “Stiamo lavorando all’album di inediti” (Di giovedì 9 marzo 2023) Francesco Renga e Nek sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, i due artisti hanno raccontato il loro incontro artistico, il singolo “L’infinito più o meno” e la volontà di intraprendere un tour insieme RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DEL TOUR DI Renga E NEK, IN PARTENZA IL 5 SETTEMBRE DALL’ARENA DI VERONA In attesa dell’evento celebrativo del prossimo 5 settembre, che vedrà Francesco Renga e Nek Filippo Neviani protagonisti di uno straordinario concerto all’Arena di Verona, per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica, si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Francescoe Nek sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, i due artisti hanno raccontato il loro incontro artistico, il singolo “L’infinito più o meno” e la volontà di intraprendere un tour insieme RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DEL TOUR DIE NEK, IN PARTENZA IL 5 SETTEMBRE DALL’ARENA DI VERONA In attesa dell’evento celebrativo del prossimo 5 settembre, che vedrà Francescoe Nek Filippo Neviani protagonisti di uno straordinario concerto all’Arena di Verona, per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica, si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno ...

