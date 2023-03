Regolamento Juventus-Friburgo: come funziona con i gol fuori casa (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus, dopo la sconfitta subita allo stadio Olimpico per mano della Roma, è pronta a tornare in campo per affrontare il Friburgo nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. I bianconeri di Massimiliano Allegri proveranno a vincere questo primo round tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per mettere in discesa il doppio confronto. Stando al Regolamento, che non prevede più il valore doppio per i gol realizzati fuori casa, la squadra piemontese dovrà cercare di conquistare il maggiore scarto possibile, anche subendo reti: qualora i bianconeri vincessero 1-0 la gara di andata e perdessero 2-1 in Germania non basterebbe per la qualificazioni, ma si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) La, dopo la sconfitta subita allo stadio Olimpico per mano della Roma, è pronta a tornare in campo per affrontare ilnel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. I bianconeri di Massimiliano Allegri proveranno a vincere questo primo round tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per mettere in discesa il doppio confronto. Stando al, che non prevede più il valore doppio per i gol realizzati, la squadra piemontese dovrà cercare di conquistare il maggiore scarto possibile, anche subendo reti: qualora i bianconeri vincessero 1-0 la gara di andata e perdessero 2-1 in Germania non basterebbe per la qualificazioni, ma si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angela_fieni : RT @francescoceccot: Nessuno è eccitato perché la Figc non si costituisce anche perché precedenti alla mano si sono costituiti solo in mate… - BonaMassimo : @Tiaguinho_1973 Il regolamento su cambiato su richiesta di Inter, Milan, Lazio, Vicenza, Sampdoria e Udinese. La J… - ProfgioGa : RT @francescoceccot: Nessuno è eccitato perché la Figc non si costituisce anche perché precedenti alla mano si sono costituiti solo in mate… - TonyAdamo77 : @massimozampini @cintrieri è allo studio del Parlamento Italiano un regolamento ed una giustizia ad hoc per la Juve… - Salvitus1 : RT @francescoceccot: Nessuno è eccitato perché la Figc non si costituisce anche perché precedenti alla mano si sono costituiti solo in mate… -