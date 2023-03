Regolamento gol in trasferta Europa League: ecco come funziona (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo le prime sfide degli ottavi di Champions League, è tempo di dare spazio anche all’Europa League, che andrà in scena con i playoff. Questa fase della seconda competizione continentale per club vedrà protagoniste anche due club italiani, ovvero Roma e Juventus, con quest’ultima retrocessa dalla fase a gironi di Champions. Le partire potrebbero essere molto tirate e, per questo motivo, nei doppi confronti ogni minimo dettaglio potrebbe essere decisivo. Secondo il nuovo Regolamento recentemente entrato in vigore, però, non ci sarà più valore doppio per le reti realizzate in trasferta: se per esempio una squadra vincesse 2-1 in trasferta e perdesse 1-0 in casa, non passerebbe il turno ma si procederebbe con tempi supplementare ed eventuali calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo le prime sfide degli ottavi di Champions, è tempo di dare spazio anche all’, che andrà in scena con i playoff. Questa fase della seconda competizione continentale per club vedrà protagoniste anche due club italiani, ovvero Roma e Juventus, con quest’ultima retrocessa dalla fase a gironi di Champions. Le partire potrebbero essere molto tirate e, per questo motivo, nei doppi confronti ogni minimo dettaglio potrebbe essere decisivo. Secondo il nuovorecentemente entrato in vigore, però, non ci sarà più valore doppio per le reti realizzate in: se per esempio una squadra vincesse 2-1 ine perdesse 1-0 in casa, non passerebbe il turno ma si procederebbe con tempi supplementare ed eventuali calci di rigore. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bicozzo : @Einok36 @pietromichi Arrecare un danno intenzionale può essere da rosso, ma può esserlo anche impedire trattenendo… - carmi_ne : @barber_sevilla o “irregolare”, non c’è la “legge del fuorigioco”. c’è il “regolamento di gioco” non la “legge di g… - LorenzoCicioni : @Alenize82 Basterebbe uniformare il regolamento sui rigori rendendoli uguali a quelli post supplementari: tutti a c… - zazoomblog : Regolamento gol fuori casa Champions League: ecco come funziona - #Regolamento #fuori #Champions - gkconsoli : @jerryscottismo Si inventeranno che i difensori non possono tirare da fuori area per regolamento, il gol andava ann… -