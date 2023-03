Regione Lazio, slitta ancora l’annuncio sulla Giunta: i nomi possibili (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma – l’annuncio della nuova Giunta regionale del Lazio rischia di slittare ancora. A quasi un mese di distanza dalla tornata elettorale che ha premiato Francesco Rocca con il 53,89% dei voti (leggi qui). manca ancora la squadra di governo che dovrà prendere le redini della Regione. Fonti vicine al Presidente ci riferiscono che l’annuncio potrebbe slittare anche a sabato. Nelle scorse ore, tuttavia, Rocca ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Al termine dell’incontro, l’ex numero 1 della Croce Rossa ha annunciato: “Terrò la delega alla sanità”. La questione della Giunta chiaramente tiene conto anche del peso elettorale dei vari partiti che sostengono Rocca: Fratelli d’Italia ha ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma –della nuovaregionale delrischia dire. A quasi un mese di distanza dalla tornata elettorale che ha premiato Francesco Rocca con il 53,89% dei voti (leggi qui). mancala squadra di governo che dovrà prendere le redini della. Fonti vicine al Presidente ci riferiscono chepotrebbere anche a sabato. Nelle scorse ore, tuttavia, Rocca ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Al termine dell’incontro, l’ex numero 1 della Croce Rossa ha annunciato: “Terrò la delega alla sanità”. La questione dellachiaramente tiene conto anche del peso elettorale dei vari partiti che sostengono Rocca: Fratelli d’Italia ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Eh già, ora si capisce a che cosa serviva unicamente la candidatura della #Bianchi alla regione Lazio: a far vincer… - marcofurfaro : Una morte che lascia sconvolti e senza parole. Bruno Astorre era un uomo appassionato e generoso. Ha dato tanto all… - paglialunga00 : RT @gnaojones: Il terremoto Donatella Bianchi che doveva rivoltare la Regione Lazio come un calzino si è rivelato quello che era, una pozza… - cesarebrogi1 : RT @serebellardinel: La schifezza che sta per annunciare #Rocca il neo governatore della Regione #Lazio nelle file della #destra,in passato… - civico_x : RT @raffaellapaita: Eh già, ora si capisce a che cosa serviva unicamente la candidatura della #Bianchi alla regione Lazio: a far vincere la… -