Regionali in Friuli, in lista con FdI anche Stefano Balloch, marito di Tommaso Cerno (Di giovedì 9 marzo 2023) Si avvicina il voto in Friuli, dove domenica 2 aprile e lunedì 3 i cittadini saranno chiamati alle urne per le Regionali e per le comunali in 24 città, tra le quali Udine e Sacile, che con più di 15mila abitanti potrebbero andare incontro al ballottaggio due settimane dopo, il 16 e il 17 aprile. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 nel turno domenicale e dalle 7 alle 15 in quello del lunedì. Alle Regionali i candidati presidente sono 4, a partire dal presidente uscente Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra nelle cui liste si registra anche una candidatura che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, sgombra il campo da numerosi stereotipi: con FdI corre anche Stefano Balloch, già sindaco di Cividale e marito dell’ex senatore dem ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Si avvicina il voto in, dove domenica 2 aprile e lunedì 3 i cittadini saranno chiamati alle urne per lee per le comunali in 24 città, tra le quali Udine e Sacile, che con più di 15mila abitanti potrebbero andare incontro al ballottaggio due settimane dopo, il 16 e il 17 aprile. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 nel turno domenicale e dalle 7 alle 15 in quello del lunedì. Allei candidati presidente sono 4, a partire dal presidente uscente Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra nelle cui liste si registrauna candidatura che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, sgombra il campo da numerosi stereotipi: con FdI corre, già sindaco di Cividale edell’ex senatore dem ...

