Regata Nazionale 29er | al CV Sferracavallo oltre 100 giovani velisti

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per il terzo anno consecutivo, il Circolo Velicoospiterà una folta flotta diproveniente da tutta Italia in occasione della. L’evento prenderà il via domani, venerdì 10 marzo, fino a domenica 12 a, in provincia di Palermo., lo sport che abbatte i confini “Ancora una volta lo sport travalica confini e riduce distanze, unisce un Paese sotto l’egida del mondo della Vela”, ha fatto sapere il Circolo con una nota. “Più di 100 iper 53 imbarcazioni che arriveranno nel capoluogo palermitano in rappresentanza di 33 circoli italiani. Ventuno, invece, i comuni che saranno presenti nel golfo di ...