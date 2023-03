Reddito di cittadinanza | famiglie e single | le ipotesi

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’occupabile non avrà un sussidio, ma una politica attiva definita anche da un’indennità di partecipazione. La vecchia logica deldinon c’è più. E la nuova non è punitiva, non è questo l’obiettivo del governo. Anzi lenumerose in difficoltà riceveranno un sostegno più alto dell’attuale perché i minori vanno protetti”. Lo dice, a ‘La Repubblica’, la ministra del Lavoro Marina Calderone. Quanto ai risparmi, spiega, “difficile quantificare la platea ora. Non è statica, se lo fosse ricadremmo in una logica di assistenza permanente che ci è costata 25 miliardi in tre anni, senza diminuire la povertà né aumentare l’occupazione. Chi può lavorare deve essere messo in condizione di farlo e uscire quanto prima dalla misura. In questo senso non parlerei di risparmio, ma di platea molto più mobile. ...

Abbiamo letto in anteprima il decreto che istituisce la Misura d'inclusione attiva , il nuovodi. Anche se si tratta solamente di una bozza, per la quale potrebbero arrivare modifiche, è comunque utile per capire cosa effettivamente succederà dopo l'addio aldi ...Le proiezioni dell'impatto della nuova misura sui dati Inps a gennaio 2023

