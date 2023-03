Recoba | l’Inter nel cuore | «115 anni di storia | oggi e sempre»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nel giorno del 115esimo compleanno del, sono tanti gli auguri arrivati dagli attuali e dagli ex giocatori nerazzurri. Tra questi anche Alvaro, ancorauno dei giocatori più amati e ricordati dai tifosi. TANTI AUGURI – Alvaroconnel. Dopo la sua lunga esperienza in nerazzurro, l’uruguaiano non ha mai dimenticato l’ambiente e la squadra. Come ha dimostrato, con gli auguri per l’versario dalla fondazione del club che ha pubblicato direttamente sul suo profilo Twitter ufficiale: “115diInter. Buon compleanno“. 115die ...