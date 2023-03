Recensione della seconda parte di You 4: la nuova faccia di Joe (Di giovedì 9 marzo 2023) Questa mattina, Netflix ha caricato sulla piattaforma gli ultimi episodi della quarta stagione di You. La seconda parte è stata accolta con grande curiosità da parte dei fan, ma sembra che l’intento di dare nuova vita alla storia abbia finito con incidere, in modo poco armonico, sulle dinamiche trattate. I personaggi, ben caratterizzati nelle puntate precedenti, non subiscono una vera e propria evoluzione. Inoltre, creano un contrasto poco piacevole con la mente del protagonista. Potrebbe interessarti: La quarta stagione di You stravolge le carte: la Recensione della prima parte You 4, la contrapposizione tra Joe e gli altri personaggi: un diverso approfondimento La quarta stagione di You ha introdotto molti personaggi nuovi. Praticamente, c’è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Questa mattina, Netflix ha caricato sulla piattaforma gli ultimi episodiquarta stagione di You. Laè stata accolta con grande curiosità dadei fan, ma sembra che l’intento di darevita alla storia abbia finito con incidere, in modo poco armonico, sulle dinamiche trattate. I personaggi, ben caratterizzati nelle puntate precedenti, non subiscono una vera e propria evoluzione. Inoltre, creano un contrasto poco piacevole con la mente del protagonista. Potrebbe interessarti: La quarta stagione di You stravolge le carte: laprimaYou 4, la contrapposizione tra Joe e gli altri personaggi: un diverso approfondimento La quarta stagione di You ha introdotto molti personaggi nuovi. Praticamente, c’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Recensione della seconda parte di You 4: la nuova faccia di Joe #Netflix #You #PennBadgley #You4 #YouNetflix - merola_daniela : Ciatuzzu, le sfide della vita e la potenza della memoria nel libro di Catena Fiorello - FabriBasciano : Una splendida recensione al 'Manuale di Storia della Popular Music e Del Jazz' di ?@accordoit? ?? - SepeGianlu : In anteprima su @FormulaPassion il #testdrive di #FerrariPurosangue con le impressioni di guida della prima vettura… - MaurizioDiFazio : Questa settimana e fino a sabato sono anche su #Robinson, con questa mia recensione della ristampa del libro del g… -