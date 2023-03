Realme GT Neo 5 SE su TENAA mostrando design e scheda tecnica (Di giovedì 9 marzo 2023) Realme sta proseguendo il suo lavoro di espansione riguardante la serie GT. Sul cammino del modello Realme GT Neo 5 in Cina, tra l’altro disponibile a livello internazionale come il Realme GT3, l’azienda sta apparentemente pianificando una versione Lite del dispositivo. Tuttavia, questa non risulta certamente la prima volta che sentiamo parlare di uno smartphone non ancora annunciato. Ebbene adesso, il prossimo Realme GT Neo 5 SE o Lite ha fatto tappa sul database TENAA, regalando una veloce occhiata al suo design generale. Come già annunciato in precedenza, il Realme GT Neo 5 SE o Lite pare voglia abbandonare la finestra trasparente e l’illuminazione RGB del modello GT Neo 5 e scegliere invece un modulo della fotocamera e un pannello posteriore più semplici. Ad ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)sta proseguendo il suo lavoro di espansione riguardante la serie GT. Sul cammino del modelloGT Neo 5 in Cina, tra l’altro disponibile a livello internazionale come ilGT3, l’azienda sta apparentemente pianificando una versione Lite del dispositivo. Tuttavia, questa non risulta certamente la prima volta che sentiamo parlare di uno smartphone non ancora annunciato. Ebbene adesso, il prossimoGT Neo 5 SE o Lite ha fatto tappa sul database, regalando una veloce occhiata al suogenerale. Come già annunciato in precedenza, ilGT Neo 5 SE o Lite pare voglia abbandonare la finestra trasparente e l’illuminazione RGB del modello GT Neo 5 e scegliere invece un modulo della fotocamera e un pannello posteriore più semplici. Ad ...

