Real Madrid, dito puntato contro l'UEFA per i fatti dello Stade de France. Cosa succede (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Real Madrid punta il dito verso l'UEFA per i fatti accaduti lo scorso maggio in occasione della finale di Champions League Il Real Madrid punta il dito contro l'UEFA per gli incresciosi fatti dello Stade de France in occasione dell'ultima finale di Champions League. Come riferito da As, il club spagnolo non è d'accordo con il rimborso dei biglietti solamente per alcuni tifosi presenti davanti a determinate entrate. La richiesta è quella di assumersi la piena responsabilità e quindi di rimborsare tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

