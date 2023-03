Re Carlo aveva deciso da mesi l'ufficializzazione dei titoli di principi ad Archie e Lilibet. Ma ha fatto aspettare Harry e Meghan (Di giovedì 9 marzo 2023) Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita di Harry e Meghan, è stata battezzata con il titolo di principessa. Ma perché nonno re Carlo ha atteso così a lungo prima di dare il permesso ai Sussex di usare l’ambito titolo, che spettava di diritto alla bambina già alla scomparsa di Elisabetta II? Harry, Meghan e la figlia Lillibet nella loro casa a Montecito (IPA) Archie e Lilibet, finalmente principi Quando era ancora viva la regina Elisabetta i due bimbi non avevano potuto ricevere i titoli in quanto la loro posizione era troppo in basso nella linea di successione al trono. Tuttavia, all’ascesa al trono di re Carlo, lo scorso settembre, Archie, 3, e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 marzo 2023)Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita di, è stata battezzata con il titolo di principessa. Ma perché nonno reha atteso così a lungo prima di dare il permesso ai Sussex di usare l’ambito titolo, che spettava di diritto alla bambina già alla scomparsa di Elisabetta II?e la figlia Lillibet nella loro casa a Montecito (IPA), finalmenteQuando era ancora viva la regina Elisabetta i due bimbi nonno potuto ricevere iin quanto la loro posizione era troppo in basso nella linea di successione al trono. Tuttavia, all’ascesa al trono di re, lo scorso settembre,, 3, e ...

