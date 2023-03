Razzismo | portiere nel Trevigiano squalificato per nove mesi | 4 turni all’avversario che ha reagito con un calcio in faccia

(Di giovedì 9 marzo 2023) Brutto episodio nella giornata di domenica 5 marzo a Montebelluna (Treviso), durante una partita di Terza categoria. Ildi una delle due squadre ha offeso un avversario con un insulto a sfondo razzista. Quest’ultimo hadando uninal, il quale a sua volta ha risposto con un pugno in. Si è dunque scatenata una maxi-rissa che ha coinvolto giocatori e staff delle squadre e persino alcuni tifosi. Come previsto, è arrivata la stangata da parte del Giudice sportivo della delegazione Figc di Treviso. Il, reo di insulti razzisti, è stato fermato per. L’avversario, vittime delle offese, ha invece ricevuto quattro giornate di squalifica per la reazione. SportFace.

Nel 2014, ... giocata nella città di Porto Alegre, il portiere della squadra ospite, il Santos, è stato definito '...Una maxi - squalifica per Attilio Gregori . Il tecnico del Monterotondo 1935, capolista del girone B di Prima categoria, è stato fermato per ben dieci turni dal giudice sportivo che, riprendendo il ...RIETI - Si torna a parlare di razzismo sui campi di calcio della provincia. L'ultimo episodio, domenica scorsa, al Comunale di ... Attilio Gregori, in passato allenatore in serie A e B tra Roma, Verona e ...

Una maxi-squalifica per Attilio Gregori. Il tecnico del Monterotondo 1935, capolista del girone B di Prima categoria, è stato fermato per ben dieci turni dal giudice sportivo che, ...