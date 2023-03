Ravezzani punge | «Conte quanti danni fa! All’Inter Sensi | Barella…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023)è stato eliminato dal Milan in Champions League che nel doppio confronto col Tottenham ha avuto la meglio., direttore di Telelombardia, attacca l’ex Inter? Fabio, su Twitter, ha tirato una frecciatina adopo l’eliminazione dalla Champions League: «Ricordate quandodopo aver perso con l’Inter contro il Dortmund disse che non si puoi vincere in Champions League quando giochi con Barella e? Pioli col Milan lo ha eliminato schierando Messias, Krunic e Thiaw.è bravo, mafa ai suoi club quando perde…». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...