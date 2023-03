Ravezzani: "Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra" (Di giovedì 9 marzo 2023) Ravezzani: "Maignan come Bonucci per la Juventus. Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore TeleLombardia. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è stato insufficiente sulla fase offensiva, quella difensiva è stata perfetta ed ha ritrovato Maignan. I difensori danno palla a lui, con le dovute proporzioni mi dà l’idea di essere un Bonucci per la Juve, non solo para, ma fa qualcosa in più. -afferma Ravezzani - Leao? Un po’ indolente di natura, così come viene visto in campo. Osimhen si è spaccato la faccia per il Napoli, Leao ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 marzo 2023): "Maignan come Bonucci per la Juventus.? Uno si èlaper la sua" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio, direttore TeleLombardia. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è stato insufficiente sulla fase offensiva, quella difensiva è stata perfetta ed ha ritrovato Maignan. I difensori danno palla a lui, con le dovute proporzioni mi dà l’idea di essere un Bonucci per la Juve, non solo para, ma fa qualcosa in più. -afferma? Un po’ indolente di natura, così come viene visto in campo.si èlaper il Napoli,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Ravezzani: “Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra” - SportdelSud : ???? Fabio Ravezzani, direttore TeleLombardia, ha parlato della qualificazione ai quarti di Champions del Milan e no… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ravezzani: 'Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ravezzani: 'Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ravezzani: 'Osimhen-Leao? Uno si è spaccato la faccia per la sua squadra' -