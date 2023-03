Rassegna stampa 9 marzo 2023: bombe russe nella notte (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAllarme antiaereo nella notte in tutta l’Ucraina. Le bombe russe hanno colpito diverse regioni e forti esplosioni sono state segnalate anche a Kiev. Almeno due i feriti nella capitale. Non si può “escludere che Bakhmut cada nei prossimi giorni“, dice Stoltenberg invitando a “non sottovalutare” Mosca. Borrell afferma che l’Ue può mettere in campo 2 miliardi per le munizioni a Kiev. La russa Rosatom sta fornendo fornisce uranio altamente arricchito alla Cina, secondo il Pentagono. Cdm oggi pomeriggio a Cutro sul decreto con “disposizioni urgenti sui flussi d’ingresso legale di lavoratori stranieri e su prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Dopo le proteste delle famiglie delle vittime del naufragio, bloccato il trasferimento deciso dal Viminale delle salme ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAllarme antiaereoin tutta l’Ucraina. Lehanno colpito diverse regioni e forti esplosioni sono state segnalate anche a Kiev. Almeno due i feriticapitale. Non si può “escludere che Bakhmut cada nei prossimi giorni“, dice Stoltenberg invitando a “non sottovalutare” Mosca. Borrell afferma che l’Ue può mettere in campo 2 miliardi per le munizioni a Kiev. La russa Rosatom sta fornendo fornisce uranio altamente arricchito alla Cina, secondo il Pentagono. Cdm oggi pomeriggio a Cutro sul decreto con “disposizioni urgenti sui flussi d’ingresso legale di lavoratori stranieri e su prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Dopo le proteste delle famiglie delle vittime del naufragio, bloccato il trasferimento deciso dal Viminale delle salme ...

